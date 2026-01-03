Beypazarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Beypazarı'nın Başağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile yan yolda çıkan aracın çarpışması nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye nakledilirken, polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA