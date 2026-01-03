Haberler

Beypazarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Beypazarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Beypazarı'nın Başağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile yan yolda çıkan aracın çarpışması nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye nakledilirken, polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor

Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor
Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi

Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü