Beypazarı'nda Şarampole Uçan Araçta 3 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Beypazarı - Ankara Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada araç içindeki 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Araçta maddi hasar oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA