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Beypazarı'nda Sağanak Yağış Kazaya Neden Oldu

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bulunan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık yolu 16. kilometrede, Beypazarı istikametine giden 26 VD 148 plakalı otomobil, yağış nedeniyle

kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 3 kişiyi Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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