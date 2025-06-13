Beypazarı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve köy sakinlerinin yardımıyla kısa sürede söndürüldü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı yukarı Güney Mahallesi Bakırlı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ve köy sakinlerinin de desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa