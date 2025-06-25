Beypazarı'nda Lastiği Patlayan Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Beypazarı'nda Lastiği Patlayan Araç Takla Attı: 2 Yaralı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lastiği patlayan aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Beypazarı-Ankara Yolu'nun 12'nci kilometresinde lastiği patlayan hafif ticari araç, refüje düşerek takla attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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