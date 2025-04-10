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Beypazarı'nda Kömür Ocağında Gaz Patlaması: 14 İşçi Yaralandı

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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Çayırhan Hırkatepe maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında 14 işçinin yaralandığını, 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Olayın detayları ve tedbirler hakkında bilgi verildi.

Beypazarı Kaymakamı Yılmaz: "Hava boşluğundan oluşan gaz patlaması şeklinde tabir edilmekte"

ANKARA - Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Çayırhan Hırkatepe maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin, "Kömür ocağında hava boşluğundan oluşan gaz patlaması şeklinde tabir edilmekte. Şu an gerekli tedbirler alındı. İşçilerimizin mevcut durumları gayet iyi" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 14 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 12 işçi Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise Etlik Şehir Hastanesi'ne sevki gerçekleştirildi.

"Hava boşluğundan oluşan gaz patlaması şeklinde tabir edilmekte"

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Toplam 14 işçimiz hastanemize getirildi. 2'si ağır yaralı olduğu için birinde kırıklar birinde de beyin kanaması şüphesinden dolayı Etlik Şehir Hastanesi'ne sevki gerçekleştirildi. 12 işçimizin de kontrolleri Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapılıyor. Durumları gayet iyi. Gerekli tetkikleri bittikten sonra inşallah onları taburcu edeceğiz. Diğer iki işçimizden tedavileri Ankara'da yürütülmekte. Geçen sene de benzer bir olay olmuştu. Kömür ocağında hava boşluğundan oluşan gaz patlaması şeklinde tabir edilmekte. Şu an gerekli tedbirler alındı. İşçilerimizin mevcut durumları gayet iyi."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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