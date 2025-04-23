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Beypazarı'nda Dolandırıcılık Skandalı: 17 Kişi Mağdur Oldu

Beypazarı'nda Dolandırıcılık Skandalı: 17 Kişi Mağdur Oldu
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, dolandırıcılar ''Adınız terör örgütü listelerine karıştı'' diyerek 17 kişiyi tuzağa düşürdü. Üzerine harekete geçen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara Beypazarı'nda son 1 haftada 17 kişi, isimlerinin terör örgütü listelerine karıştığı bahanesiyle dolandırılarak mağdur edildi.

Alınan bilgilere göre, Beypazarı'nda gözüne kestirdikleri vatandaşları arayarak, "Adınız FETÖ ve terör örgütü listelerine karıştı" bahanesiyle tuzağa düşüren dolandırıcılar, bu yöntemle 17 kişiyi mağdur etti. Durum üzerine harekete geçen polis ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet ekipleri, bu tür olaylara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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