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Beypazarı'nda Ahşap Evde Yangın Çıktı

Beypazarı'nda Ahşap Evde Yangın Çıktı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Aşağı Başağaç Mahallesi'nde bir ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Başağaç Mahallesi'nde bulunan ahşap bir evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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