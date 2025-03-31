Beypazarı'nda Ahşap Evde Yangın Çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Başağaç Mahallesi'nde bulunan ahşap bir evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA