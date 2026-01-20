Haberler

Beypazarı'nda yiyecek arayan yaban geyikleri yola indi

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 100'e yakın yaban geyiği zorlu hava şartları nedeniyle yiyecek arayışında yerleşim alanlarına indi. Geyiklerin görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde aç kalan yaban geyiği sürüsü, doğal yaşam alanlarını terk ederek yiyecek arayışına çıktı.

Beypazarı-Nallıhan kara yolu istikametine inen 100'e yakın geyik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zorlu hava şartları nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan geyiklerin bu nedenden dolayı yerleşim yerleri yakınlarına geldikleri öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
