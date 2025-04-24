6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Rahatlatan açıklama geldi! İşte 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum
Almanya'dan 'Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği' iddiasına yalanlama

Türkiye'ye "Eurofighter" satılmayacak mı? Almanya son noktayı koydu
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha

Beypazarı'nda 23 Nisan İçin Jandarma Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Beypazarı'nda 23 Nisan İçin Jandarma Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda öğrencilere jandarmayı tanıttı. Etkinlikte çocuklara boyama etkinliği yapıldı ve jandarma köpeği gösteri sundu.

Beypazarı Jandarma ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında jandarma tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Halide Edip Adıvar Anaokulunda öğrenim gören öğrencilere jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek ve çocuklara jandarmayı sevdirmek amacıyla tanıtım faaliyeti düzenledi. Jandarma ekiplerince düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların yüzlerine boyama etkinliği yapıldı. Aynı zamanda çocuklara jandarma köpeğinin yaptığı gösteriyi izletildi. Çocuklara etkinlik sonrasında çeşitli hediyeler verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.