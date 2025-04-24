Beypazarı'nda 23 Nisan İçin Jandarma Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Beypazarı Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda öğrencilere jandarmayı tanıttı. Etkinlikte çocuklara boyama etkinliği yapıldı ve jandarma köpeği gösteri sundu.
Beypazarı Jandarma ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında jandarma tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Halide Edip Adıvar Anaokulunda öğrenim gören öğrencilere jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek ve çocuklara jandarmayı sevdirmek amacıyla tanıtım faaliyeti düzenledi. Jandarma ekiplerince düzenlenen etkinlik kapsamında çocukların yüzlerine boyama etkinliği yapıldı. Aynı zamanda çocuklara jandarma köpeğinin yaptığı gösteriyi izletildi. Çocuklara etkinlik sonrasında çeşitli hediyeler verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa