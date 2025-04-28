Beypazarı'nda 2 Milyon Liralık Dolandırıcılığın Önü Kesildi

Ankara Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 milyon liralık dolandırıcılığın önüne geçti.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hanlar Önünde kadın bir şahsın davranışlarında olumsuz bir durum olduğunu fark etti. A.S. isimli 65 yaşında ki kadın ile iletişime geçen polis ekipleri, A.S'nin kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıların ağında olduğunu öğrendi.

O sırada, A.S'nin yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını dolandırıcılara teslim etmeye gittiğinin anlaşıldığı, ekiplerin ise dikkatli ve duyarlı çalışması ile mağduriyet yaşanmamış olup şüphelilerin de yakalanması için ayrıca çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA