Beyoğlu'ndaki Molla Çelebi Camii'nin Minresinde Yangın Çıktı
Beyoğlu'nda tarihi Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak caminin minaresinde ve camlarında hasar meydana geldi.
Beyoğlu'ndaki tarihi Molla Çelebi Camii'nin minaresinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki Molla Çelebi Camii'nin minaresinde saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Şişli ve Beyoğlu'ndan ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken tarihi caminin minaresinde ve camlarında hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa