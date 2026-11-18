Beyoğlu'ndaki ahşap binada çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Beyoğlu'nda bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi hâlâ sürüyor.
Beyoğlu'nda bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı