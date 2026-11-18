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Beyoğlu'nda bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı