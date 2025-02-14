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Beyoğlu'nda Yangın Paniği: 10 Kişi Kendini Dışarı Attı

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Beyoğlu'nda 3 katlı bir binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın, içeride bulunan 10 kişinin panik içerisinde dışarı çıkmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile kontrol altına alındı.

Beyoğlu'nda 3 katlı binanın giriş katında bulunan dükkanda başlayan yangın paniğe yol açtı. Binada olan 10 kişi can havliyle dışarı kaçtı. Vatandaşların panikle kaçıp kendi imkanlarıyla yangına müdahale ettiği anlar telefon kamerasına yansıdı.

Yangın saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın giriş katında bulunan dükkandaki yorganlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Hızla büyüyen yangın dükkanı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken binada kalan 10 kişi kendilerini can havliyle dışarı atıp yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çabası sonrası kontrol altına alındı. Yoğun dumanın bütün sokağa yayıldığı yangında vatandaşların kendi çabalarıyla yaptıkları müdahale telefon kamerasına yansıdı.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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