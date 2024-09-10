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Beyoğlu'nda Uyuyan Kişinin Cep Telefonunu Çalan Hırsız Yakalandı

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Beyoğlu'nda uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan hırsız, Güven Timleri tarafından suç üstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından takibe alınan şüpheli, el çabukluğuyla cep telefonunu alarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı.

Beyoğlu'nda uyuklayan bir kişinin cep telefonunu çalan hırsız, Güven Timleri tarafından suç üstü yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevliler 7 Eylül Cumartesi günü Beyoğlu'nda, şüpheli bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli, ara sokakta uyuklayan bir kişinin üzerindeki cep telefonunu el çabukluğu ile alarak elindeki poşete attı. A.T. isimli şüpheli olay yerinde suçüstü yakalanırken, cep telefonu ise ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. hakkında açıktan hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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