Beyoğlu'nda üzerinden hap çıkan şüpheli, uyuşturucu tacirlerini ele verdi

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda büyük miktarda sentetik ecza hapı ve kokain ele geçirildi.

İstanbul Beyoğlu'nda üzerinden hap çıkan şüphelinin uyuşturucuları temin ettiği kişileri itiraf etmesi üzerine genişletilen operasyonda 1'i kadın 2 kişi yakalandı. Bir adrese yapılan baskında 23 bin 600 adet sentetik ecza hapı, 3 kilo 206 gram kokain, 3 adet cep telefonu, 13 bin 840 lira para ele geçirilirken; araçlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay 12 Mayıs'ta Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenerek durdurulan F.Y. (26) isimli şahsın üstü arandı. Aramalarda toplam 56 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hapları N.E. (54) isimli şahıstan bir araç içerisinde temin ettiği belirlendi. Piripaşa Mahallesi Kumbarahane Caddesi üzerinde durdurulan araçta N.E ve yanındaki S.Ç. (51) isimli kadın yakalandı. S.Ç.'nin üzerinden 1 adet kutu içerisinde toplam 58 adet galara sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerin narkotik maddeleri Kulaksız Mahallesi'nde bir adreste sakladıklarının tespit edilmesi üzerine adrese geçilerek arama yapıldı. Aramada 23 bin 600 adet sentetik ecza hapı, 3 kilo 206 gram kokain, 3 adet cep telefonu, 13 bin 840 lira para ele geçirildi. F.Y. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, S.Ç. isimli kadın ve N.E. isimli şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
