Beyoğlu'nda seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı

Beyoğlu'nda seyir halindeki ticari taksinin motorunda yangın çıktı. Alevlere teslim olan takside bulunan şoför ve 3 yolcu son anda dışarı çıktı.

Yangın, saat 22.20 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. yönetimindeki 34 TFD 13 plakalı ticari taksinin, 3 yolcu ile seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracı durdurup yolcuları indirdi. Yangın kısa sürede aracın motor bölümünü sardı. İlk müdahale çevredeki diğer sürücüler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi tamamen trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Yanan taksi, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangın sebebiyle aracın motorundan yola dökülen yağ, itfaiye ekiplerince temizlendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL