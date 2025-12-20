İstiklal Caddesi'nde merdivendeki telefonu çalan şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde bir işletmenin merdivenlerinde unutulan telefonu çalan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin merdivenleri üzerine bir telefon unutulduğu ihbarı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bölgedeki güvenlik kameraları tek tek izlendi. Yapılan incelemelerde ve kamera kayıtlarında telefonu çalan şüphelinin H.Ç., olduğu belirlendi. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL