Haberler

Beyoğlu'nda şüphe üzerine durdurulmak istenen şüpheli firari çıktı

Beyoğlu'nda şüphe üzerine durdurulmak istenen şüpheli firari çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen ve kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinden ruhsatsız silah çıkan şahsın 26 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçların önlenmesine yönelik yürütülen uygulama ve denetimler esnasında şüphe üzerine durdurulmak istenen şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinden silah çıkarken, yapılan GBT sorgulamasında hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Ocak 2026 günü Beyoğlu'nda suçların önlenmesine yönelik yürütülen uygulama ve denetim esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, yapılan ihtarlara rağmen kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan şahıs arasında kovalamaca sonucu N.C., isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca şahsın yapılan GBT sorgulamasında 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan N.C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş
TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay