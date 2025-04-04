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Beyoğlu'nda Şiddet Olayına Bekçi Müdahale Etti

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Beyoğlu'nda bir bekçi, yanındaki kadına şiddet uygulayan şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda bir şüpheli, yanındaki kadına şiddet uyguladığı esnada orada bulanan bekçi olaya müdahale etti. Bekçi, kendisine yumrukla saldıran ve elini beline atan şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Nisan'da saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Rıhtım Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram M. (24) isimli yabancı uyruklu bir şüpheli yanındaki kadına şiddet uyguladı. O esnada kadına saldıran şüpheliyi gören bekçi Y.S. ise olaya müdahale etti. Sözlü uyarının ardından şüpheli, bekçiyle de tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, şüpheli bekçiye yumruklarla saldırdı. Bekçi, şüpheliye karşılık verirken, elini beline attığını gördü. Şüpheli belindeki silahı çıkarmadan, bekçi şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Öte yandan, yaşanan hareketli dakikalar ve bekçinin şüpheliyi vurduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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