Beyoğlu'nda özel hastaneye ateş açıldı

Beyoğlu'ndaki Özel Okmeydanı Hastanesi'ne ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 kişi provoke etmeye çalışırken 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Beyoğlu'nda bulunan taşınma aşamasındaki Özel Okmeydanı Hastanesi'ne önceki gece ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pankart açarak olayı provoke etmeye çalışan 3 kişiyle birlikte toplam 8 kişi yakalandı.

Olay 13 Aralık Cumartesi gecesi Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taşınma aşamasında olan Özel Okmeydanı Hastanesi'ne ateş açıldı. Saldırganlar hızla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede kurşunların hastanenin giriş kapısına isabet ettiği, yerde boş kovanların olduğu öğrenildi. Olayla bağlantılı olarak bazı kişilerce pankart açıldığı ve olayın provoke edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yeni nesil motosikletli suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda U.C.Ç. (25), S.N.S. (22), Z.B. (31), S.K. (27), M.D. (19), İ.H.A. (27) isimli şahıslar ile A.M. (14), M.M. (17) isimli yaşı küçük şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3 kişinin pankart açtıkları, 5 şüphelinin de kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
