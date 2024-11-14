Beyoğlu'nda Mühürlü Asansörün Altında Şüpheli Ölüm
Beyoğlu'nda bir iş hanındaki mühürlü asansörün altında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelere devam ediyor.
Beyoğlu'nda şüpheli ölüm, mühürlü asansörün altında bir kişinin cansız bedeni bulundu
İSTANBUL - Beyoğlu'nda ihbar üzerine bir iş hanına giden itfaiye ekipleri, mühürlü olan bir asansörün altında bir kişinin cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bulunan Tevfik Paşa İş Hanı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İş hanındaki mühürlü olan asansörün altında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında asansörün altındaki şahsın öldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.