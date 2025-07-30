Beyoğlu'nda Motosikletli Saldırganlar Mobilya Dükkanına Kurşun Yağdırdı

Beyoğlu'nda Motosikletli Saldırganlar Mobilya Dükkanına Kurşun Yağdırdı
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İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan, bir mobilya dükkanına silahlı saldırıda bulundu. Olayda 2 şüpheli hızlı bir şekilde yakalanırken, güvenlik kameralarındaki görüntüler saldırının anını kaydetti.

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan, mobilya dükkanına kurşun yağdırdı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafında kısa sürede yakalanırken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Piripaşa Mahallesi'nde 22 Temmuz'da 03.55'te meydana geldi. B.P.'ye (56) ait olan mobilya dükkanı motosikletli iki şahıs tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde silahlı saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin R.T.M. (27) ve S.Y.E. (19) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet kar maskesi ve 13 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca olayda kullanılan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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