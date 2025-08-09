Beyoğlu'nda Metro Köprüsünden Düşen Vatandaş İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Beyoğlu'nda Unkapanı Metro Köprüsü'nden düşen vatandaş için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, 22.30 sıralarında Beyoğlu Arap Cami Mahallesi Unkapanı Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye köprü üzerinden Haliç'e erkek olduğu öğrenilen fakat kimliği henüz öğrenilemeyen bir vatandaş düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve denize polisi ekipleri sevk edildi. Düşen vatandaş için ekipler arama çalışmaları başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda düşen şahsa ulaşılamadı. Ekiplerin sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından kaptan Hasan Mutlu, "Direkt denize düştü ama bir ihtimal ilerleyen saatlerde suyun üstüne çıkar. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi 2 saatten beri arıyorlar bir netice yok. Benim teknem burada değildi, belki teknem burada olsaydı ben onu kurtarırdım. Şu an sahil güvenlik ve deniz polisi arama yapıyorlar. 1-2 güne deniz yüzeyine çıkabilir. Arama çalışmalarına yarın devam edecekler" diye konuştu. - İSTANBUL