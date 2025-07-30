Beyoğlu'nda Kurşun Yağmuru: 4 Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Kurşun Yağmuru: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Beyoğlu'nda bir işyerine kurşun yağmuru düzenleyen şahıs ve ona yardım eden 4 şüpheli, hamamda yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda, bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan şahıs ile ona yardım ettiği tespit edilen ve hamamda yakalanan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Temmuz günü Beyoğlu ilçesi Çukurcuma Mahallesi'nde sabah 09.00 sıralarında meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre şapkalı bir şahıs, bir iş yerini henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelenmişti. Ekipler, olay yerinde 3 adet boş kovan ele geçirilmiş ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yanı sıra olaya 3 kişinin daha olaya karıştığı belirlenmişti.

Hamamda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen şüpheliler M.A. (15), M.B.A.(20), K.K.((19) ve R.D.(32), bir hamamda suçu işledikleri tespit edilen silahla yakalanmış, gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'işyeri kurşunlama' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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