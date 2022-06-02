Galata'da kendisini yakan gencin olaydan önce ailesini aradığı ortaya çıktı - Haberler

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Galata'da kendisini yakan gencin olaydan önce ailesini aradığı ortaya çıktı

AA - 3. Sayfa
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Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınında üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakan genç, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak "Kendimi yakacağım" dediği öğrenildi.

Galata Kulesi yakınında 31 Mayıs'ta Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah Cihat Turan Pekpak, üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakmış, alevler çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Pekpak hastaneye kaldırılmış, yanındaki poşetten çıkan plastik orak ve tablet muhafaza altına alınmıştı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Pekpak, tedavi altına alındığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

AİLESİNİ ARAYIP "KENDİMİ YAKACAĞIM" DEMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak "Kendimi yakacağım" dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

AA / Mustafa Hatipoğlu - 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyoğlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Samet Akın:

Zam haberı yapmanın yasak olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Akşam haberlerınde zam haberı yapabılen kac tane kanal var. kim ekmeğin 4.5 tl olduğunu benzinin 26 tl yı gectığının elektriğin gazın zam haberını yapabılıyor.

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Halit:

saçmalıyorsun

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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