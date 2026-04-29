Beyoğlu'nda kavgayı ayırma bahanesiyle yankesicilik yaptılar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 şüpheli, kavgayı ayırma bahanesiyle tarafların üzerindeki değerli materyalleri çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timlerince yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 21 Mart Cumartesi Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri bir kavga ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde yaşanan kavga sırasında 5 şüphelinin tarafları ayırma bahanesiyle şahısların üzerindeki çeşitli materyalleri yankesicilik suretiyle çaldıkları görüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kimlik bilgileri belirlenen A.E.A., M.İ., M.A., İ.İ. ve M.İ. isimli şüphelilerin üstleri arandı. Aramalarda bir adet elektronik cihaz ve 6 bin 900 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen dijital ürün ve para işlemlerin ardından mağdurlara teslim edilirken, yakalanan şüpheliler 'yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı