Beyoğlu'nda İşletme Sahibi Çalışanını Darp Etti

Güncelleme:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde işletme sahibi, tartıştığı çalışanını darp ederek sopayla tehdit etti. Olay sonrası gözaltına alınan şahıs, iş yerinin ruhsatsız olduğu ve mühürlenmiş olmasına rağmen çalışmaya devam ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde işletme sahibi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı çalışanını darp ederek sopayla tehdit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletme sahibi ile çalışanı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İş yeri sahibi tartışmanın ardından çalışanını darp etti. Sopayla çalışanını tehdit eden şüpheli olayın ardından uzaklaştı. Darp edilen çalışanın ihbarı üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan sonra kimlik bilgileri tespit edilen B.Ü. (43) olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İşletme üzerinde yapılan incelemelerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca iş yerinin daha önceden mühürlenmiş olmasına rağmen mührün bozularak izinsiz şekilde çalışmaya devam edildiği belirlendi. İşletme yeniden mühürlenirken, yakalanan şüphelinin 'kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

