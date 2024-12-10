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Beyoğlu'nda İSKİ Çalışmaları Sonrası Yolda Çökme, Evler Su Bastı

Beyoğlu'nda İSKİ Çalışmaları Sonrası Yolda Çökme, Evler Su Bastı
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Beyoğlu'nda İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmasının ardından meydana gelen yol çökmesi iki dairenin su basmasına neden oldu. Daire sahipleri İSKİ'ye tepki gösterirken, itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Beyoğlu'nda İski'nin çalışması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yağmur suyu gideri kapanmasıyla 2 evi su basarken, daire sahipleri ise defalarca çağırmalarına rağmen gelmediği iddia edilen İski'ye tepki gösterdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, sokak üzerinde İski'nin kazı çalışması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Yolun çökmesinin ardından yağmur suyu giderleri tıkanınca bir binanın zemin katındaki 2 daire sular altında kaldı. İlk olarak vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Evlerdeki suyun bir kısmını itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

"Allah'ım yağmur yağmasın diye dua ediyoruz"

İski'ye tepki gösteren Yusuf Çiçek, "Yoğun yağmurdan dolayı İski'nin mahallemizde yapmış olduğu kazı çalışmasında yol çöktü. Yol çökmesinden kaynaklı muhtemelen toprak gideri kapattı. Toprak gideri kapatınca da su lağımdan yukarı vurdu. Mevcut olan iki tane dairemizde gördüğünüz gibi mağduruz. Şöyle bir durum da var, evde daha sütten kesilmemiş bir oğlum vardı. Allah korusun yani daha büyük bir şeyler de olabilirdi. Yağmur gece yağsaydı farklı şeyler olabilirdi. Çocuğuma zarar gelebilirdi. Hani burada eşyaların her şeyi hesabı verilebilir ama bu tarz bir durumu, bir can kaybının kesinlikle hesabı verilemez. Ucuz atlattık. Bu arada İski'yi saat beşten beri aradık. Şu an saat dokuz, hala gelmediler. İtfaiye geldi sağ olsun evdeki suyu ve bahçedeki suyu çekti. Ama İSKİ hala gelmedi bekliyoruz. İtfaiye erleri olur da İSKİ gelene kadar yine yağmur yağarsa muhtemelen yine su basacaktır buraları. Tekrar arayın, tekrar gelip boşaltırız dediler. Yani şu an kısır döngünün içerisindeyiz. Suyu buradan basıyoruz, yukarıdan tekrar alıyoruz. Şimdi İstanbul'da Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'ne yağmur yağmasın diye dua ediyoruz. Şu an bu durumdayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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