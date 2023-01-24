Beyoğlu'nda Ermeni Kilisesi'ndeki yangın söndürüldü: 1 ölü, 2 yaralı Beyoğlu'nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Beyoğlu'nda Ermeni Kilisesi'ndeki yangın söndürüldü: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 2 kişinin yaralandığı olayda itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kilisenin lojman kısmında yangın çıkmıştı. Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürülmüştü. Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4'üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 2 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmişti. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının tamamen söndürüldüğü kilise lojmanında itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.