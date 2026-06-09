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İl Emniyet Müdürü Yıldız: "İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz"

İl Emniyet Müdürü Yıldız: 'İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz'
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İstanbul Beyoğlu'nda, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla drone destekli narkotik denetimi yapıldı. Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

İstanbul Beyoğlu'nda, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı dron destekli narkotik denetimi gerçekleştirildi. Yıldız, "İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Beyoğlu Dolapdere'de suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile drone destekli narkotik uygulaması yapıldı. Denetime, narkotik, Beyoğlu İlçe Emniyet, trafik, asayiş, terörle mücadele ekipleri katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak, narkotik köpekle arama yapıldı. Şahısların üstleri ve el çantaları aranarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek polis ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını anlattı, çocuklara ise hediyeler verdi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, "Bu sabah Beyoğlu merkezli İstanbulumuzun da genelinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz ve diğer birimlerimizin desteğiyle narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu akşamda huzur uygulamasında arkadaşlarımızla İstanbul'un huzurunu gölgelemeye çalışan unsurlara karşı sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin her çeşidinde varız. İçiciden satıcıya, satıcıdan baronlarına kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. İstanbul halkımıza da burada desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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