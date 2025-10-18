Haberler

Beyoğlu'nda Çatı Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Beyoğlu'nda Çatı Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde başlayan yangın, çevredeki binaların tahliye edilmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Beyoğlu'nda bodrum üzeri 4 katlı binanın çatısında başlayan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevredeki binalarda yaşayanlar tedbiren tahliye edildi. 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın 05.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak'ta bulunan 4 katlı işyerinde meydana geldi. Tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın hızla büyüdü ve alevler çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve çatısı yanan binanın etrafındaki diğer binalarda yaşayanlar tamamen tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler diğer binalara sıçramadan bastırıldı. Ekiplerin toplam 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. 1 kişi yoğun dumandan etkiledi ve sağlık ekipleri şahsa olay yerinde müdahale etti.

Ekipler çalışma sonrası olay yerinden ayrılırken vatandaşlar çatıdaki alevleri meraklı gözler ile izledi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Kanında yasaklı madde tespit edilen Deren Talu'dan zehir zemberek açıklama

Kanında uyuşturucu madde tespit edilince isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.