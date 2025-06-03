Beyoğlu'nda Apartta Yangın: Ütü Prizde Unutuldu

Beyoğlu'nda Apartta Yangın: Ütü Prizde Unutuldu
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İstanbul Beyoğlu'nda bir apartın bodrum katında prizde unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti.

İstanbul Beyoğlu'nda bir apartın bodrum katındaki odada ütünün prizde unutulması nedeniyle yangın çıktı. Odada kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartın bodrum katındaki odada prizde unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan binanın elektriğini keserken, diğer yandan çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol ise geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan meraklı vatandaşların ise söndürme çalışmalarını ve yangını izledikleri anlar ortaya ilginç görüntüler çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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