Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Kısmi Çökme: 3 Araç Hasar Gördü

Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme: 3 araç hasar gördü

İSTANBUL - İstanbul'un Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sonucu binadan düşen beton parçaları 3 otomobilde maddi hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binadan kopan beton parçaları, 3 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde çökme sonucunda ölen ya da yaralının olmadığı belirlenirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü. Yaşanan olay nedeniyle bina tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.