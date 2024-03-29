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'Kin' cinayetinde kurşun yağdıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sefil Bilo, Küçük Emrah diyerek aşağıladılar

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İstanbul'da kurulan bir semt pazarında tezgahta duran 66 yaşındaki adamı silahla ateş açarak öldüren ve kısa sürede yakalanan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı, 5 yıl önce çalıştığı markette "Oğlu 'Sefil Bilo', 'Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı. Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm" dedi.

PAZARCI ESNAFINA KURŞUN YAĞDIRDI

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda pazarcılık yapan 66 yaşındaki Salih Aka'ya bir şahıs kurşun yağdırdı. Aka, hayatını kaybederken saldırgan ise kaçtı. Polis ekipleri, şahsın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit etti. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi.

'Kin' cinayetinde kurşun yağdıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sefil Bilo, Küçük Emrah diyerek aşağıladılar

"OĞLU, 'SEFİL BİLO' DİYEREK BENİ AŞAĞILADI"

Tutuklanan saldırganın ifadesi de ortaya çıktı. Geçmişte S. olan soyadını İ. olarak değiştirdiği öğrenilen katil zanlısının ifadesinde, "Salih Aka'nın oğlu Fırat Aka'nın 5 sene önce Şişli Fulya'da bir marketi vardı. Arada babası da markete geliyordu. Çalıştığı süre içerisinde Salih'in oğlu Fırat bana, 'Sefil Bilo', 'Küçük Emrah', 'gel buraya' diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni ezikliyordu.

'Kin' cinayetinde kurşun yağdıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sefil Bilo, Küçük Emrah diyerek aşağıladılar

"FIRAT'I GÖREMEYİNCE BABASINA ATEŞ AÇTIM"

Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere 'şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek bana hakaret ediyordu. Senin sıfatını s.. diyerek aşağılıyordu. Bu durumu gururuma yediremeyip ses çıkartınca da beni darp etti. Artık canıma tak etti işe gitmedim. Salih ve Fırat Aka kimsesiz olmamdan faydalanıp beni işe geri getirdi. Ancak yaşadıklarım aynı şekilde devam etti. Olay günü amacım Fırat'ı öldürmekti. Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonrada kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynerine attım" dediği öğrenildi.

'Kin' cinayetinde kurşun yağdıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sefil Bilo, Küçük Emrah diyerek aşağıladılarSalih Aka

'Kin' cinayetinde kurşun yağdıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sefil Bilo, Küçük Emrah diyerek aşağıladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Bordo Bere:

ADLI KONTROL YARIN DISARIDA ADALET YOK CEZA YOK

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2
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Karakutu:

Hep aynı yorum lan bikmiyor musun ? Yiyorsa sende yap bakalım doğru olup olmadığını kanıtlamış olursun bize.

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