Beylikova'da Teneffüste Fenalaşan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, okulda teneffüste oynadığı esnada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Baturalp Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm nedeni adli tıp raporuyla belirlenecek.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, okulda teneffüste oynadığı esnada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beylikova ilçesindeki Mehmet Avdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Baturalp Çakmak, okulda arkadaşlarıyla teneffüste oynadığı sırada bir anda fenalaştı. Çocuğun yere yığıldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Okula intikal eden 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından minik çocuğu ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baturalp Çakmak, ilçedeki hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumunun raporunun ardından belirleneceği öğrenildi. Baturalp Çakmak, Beylikova Yunus Emre Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. - ESKİŞEHİR

