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Beylikdüzü Yakuplu'da Trafikte Makas Atan Şüpheli Yakalandı

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Beylikdüzü Yakuplu'da trafikte hızla ilerlediği sırada diğer araç sürücülerine makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 7 bin 129 lira para cezası verildi.

Beylikdüzü Yakuplu'da trafikte hızla ilerlediği sırada diğer araç sürücülerine makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 7 bin 129 lira para cezası verildi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen M.Z.H. isimli bir şahıs, aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Aynı güzergah üzerinde seyreden başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, 06 EHL 309 plakalı aracın sürücüsü akan trafikte hızla ilerlediği, diğer araçları ve sürücülerine makas atarak tehlikeye soktuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

7 bin 129 lira para cezasına çarptırıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettikleri M.Z.H. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, 'makas atmak' suçundan 6 bin 439 lira ve 'trafik güvenliği ile ilgili hükümler' gereği 690 lira olmak üzere toplamda 7 bin 129 lira idari para cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Yakuplu trafik Güvenlik Ceza Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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