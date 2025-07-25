Beylikdüzü'nde Yol Tartışması Kavga Çıkardı

İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde yolcu minibüsü şoförü ile araç sürücü arasındaki yol tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü.

Olay, sabah erken saatlerde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolcu minibüsü şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Çıkan tartışmada araçlarından inen şahıslar tekme tokat kavgaya tutuştu. Yaşanan kavga vatandaşların araya girmesiyle son bulurken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL