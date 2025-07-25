Beylikdüzü'nde Yol Tartışması Kavga Çıkardı

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İstanbul Beylikdüzü'nde yolcu minibüsü şoförü ile araç sürücüsü arasındaki yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü. Olay, vatandaşların müdahalesiyle sona erdi ve kargaşa cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde yolcu minibüsü şoförü ile araç sürücü arasındaki yol tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü.

Olay, sabah erken saatlerde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolcu minibüsü şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Çıkan tartışmada araçlarından inen şahıslar tekme tokat kavgaya tutuştu. Yaşanan kavga vatandaşların araya girmesiyle son bulurken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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