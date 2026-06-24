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Beylikdüzü'nde çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövüldü

Beylikdüzü'nde çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövüldü
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Beylikdüzü'nde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, çocuğunun gözü önünde darp edilip bıçaklandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde yol kavgasında bir kişinin çocuğunun gözü önünde darp edilip bıçaklandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde ortasında yol verme meselesi yüzünden çıkan ve kavgaya dönüşen olayda taraflar araçtan indi. Yanında çocuğu olan adam sokak ortasında tekme tokat darp edilip bıçaklandı. Saldırganlar önünde duran şahsa da araçla çarpmak istedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası darp raporu alan adam şikayetçi oldu.

Görüntülerde, adamın darp edilmeye çalışılması, yanındaki çocuğunun olay bölgesinden uzaklaştırılması ve şahısların kaçarken araçla çarpmaya çalıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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