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Beylikdüzü'nde yaya geçidinde düşen 65 yaşındaki Hakan E., motosikletin çarpmasıyla öldü

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Beylikdüzü'nde yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen 65 yaşındaki Hakan E., dengesini kaybedip düştüğü sırada motosiklet çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.

Beylikdüzü'nde yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen 65 yaşındaki Hakan E.'ye dengesini kaybederek düştüğü sırada motosiklet çarptı. Hakan E. olay yerinde hayatını kaybederken motosikletli ise yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.55 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddeden karşıya geçmek isteyen 65 yaşındaki Hakan E. isimli vatandaş, yaya geçidini kullandığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. O sırada cadde üzerinde hızla seyreden bir motosikletli 65 yaşındaki adama çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen Hakan E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan E.'ye çarpan motosiklet sürücüsü de yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Hakan E.'nin yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada yere düştüğü, ardından motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığı anlar yer aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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