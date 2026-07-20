Beylikdüzü'nde iş yeri alevlere teslim oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde çıkan yangında bir iş yeri alevlere teslim oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst kattaki daireye de sıçradı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binayı saran alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yaşanan korku dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı