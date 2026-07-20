Haberler

Beylikdüzü'nde iş yeri alevlere teslim oldu

Beylikdüzü'nde iş yeri alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın, üst kata sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde çıkan yangında bir iş yeri alevlere teslim oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst kattaki daireye de sıçradı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binayı saran alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yaşanan korku dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı

Savaş tüm bölgeye yayılıyor! İran iki ülkeyi aynı anda vurdu
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası 90'ların ünlü şarkıcısı çıktı

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in eşinin babası bakın kim çıktı?

Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı

Kedinin gazabından o hayvan da nasibini aldı
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak

Trump'tan Netanyahu'ya 'tutuklanmama' garantisi
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı