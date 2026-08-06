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Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 62 Kilogram 900 Gram Madde Ele Geçirildi

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 62 Kilogram 900 Gram Madde Ele Geçirildi
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İstanbul Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki ev ve bir araçta yapılan aramalarda toplam 62 kilogram 900 gram eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda D.K. adlı şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki ev ve bir araca polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eroin ve metamfetaminden oluşan 62 kilogram 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından savcılıktan alınan arama ve el koyma kararıyla dün Beylikdüzü ilçesinde iki ikamet ve bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Baskınlarda D.K. adlı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, 34 kilogram 850 gram eroin, 28 kilogram 50 gram metamfetamin olmak üzere toplam 62 kilogram 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan D.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyet ifadesi tamamlanan şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan operasyon timlerinin adreslere baskın anı polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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