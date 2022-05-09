Ekipler eve baskın düzenledi! Binlerce uyuşturucu hapın saklandığı yer kızartma makinası çıktı - Haberler

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Ekipler eve baskın düzenledi! Binlerce uyuşturucu hapın saklandığı yer kızartma makinası çıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ekipler eve baskın düzenledi! Binlerce uyuşturucu hapın saklandığı yer kızartma makinası çıktı

Beylikdüzü'nde, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen İran uyruklu M.F.K'nın adresine operasyon düzenleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kızartma makinesinin altına gizlenmiş halde 3 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, alışveriş merkezi çevresinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

ÜLKEYE 1 AY ÖNCE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay hakkında geniş çaplı başlatılan incelemelerde, ülkeye 1 ay önce giriş yapan M.F.K.'nın, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Alışveriş merkezi önüne gelen şüpheliyi yakalayan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ve bir adet anahtar ele geçirdi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU MADDE KIZARTMA MAKİNASINDAN ÇIKTI

Anahtarın, şüphelinin yaşadığı eve ait olduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri, operasyon düzenledi. Evde arama yapan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, kızartma makinesi altına saklanmış 3 bin 700 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. M.F.K., polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Beylikdüzü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

MUSTAFA KEMAL:

BİZİM SUÇLULARA BİLE EKMEK KALMADI ÜLKEDE

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