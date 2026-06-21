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Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında 4 kilo 12 gram marihuana ele geçirildi. Evde sera düzeneği kurulduğu tespit edilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir adrese düzenlenen uyuşturucu baskınında 4 kilo marihuana ele geçirildi. Ev içerisinde sera düzeneği kurulduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Bakırköy çevresinde bir şahsın torbacılara marihuana olarak tabir edilen uyuşturucu madde sağladığını tespit etti. Yürütülen teknik takip ve saha analizleri neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen A.S.(47) isimli şahsın Beylikdüzü'nde ikamet ettiği belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler dün şüphelinin evine baskın düzenledi. Operasyonda şüpheli A.S. ile birlikte M.Y.A. (41) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste inceleme yapan polis, ev içerisinde sera düzeneği kurularak marihuana yetiştirildiğini tespit etti. Evde yapılan aramalarda; 31 adet şeffaf poşet içerisinde 4 kilo 12 gram marihuana geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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