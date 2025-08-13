Beylikdüzü'nde Ters Yönde Araç Kullanan Sürücülere 35 bin TL Ceza

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ters yönde ilerleyen sürücüler trafiği tehlikeye attı. Yakalanan sürücülere toplamda 35 bin 926 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü ilçesinde, 11 Ağustos 2025 tarihinde ters yöne girerek trafiği tehlikeye atan sürücü hakkında çalışma başlattı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen H.A., S.K., Ö.P. isimli araç sürücüleri yakaladı. Araç sürücülerine 'araçların ters istikamette sürülmesi', 'taşıt yolu üzerinde duraklamak', 'yayaların trafiği engelleyecek şekilde taşıt yolunda bulunması', 'saygısızca araç kullanmak', 'emniyet kemeri kullanmamak', 'cam filmi' maddelerinden olmak üzere, toplamda 35 bin 926 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL