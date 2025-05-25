Beylikdüzü'nde Ters Şeride Dalan Araç 4 Kişiyi Yaraladı

Beylikdüzü'nde Ters Şeride Dalan Araç 4 Kişiyi Yaraladı
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Beylikdüzü'nde aşırı hızla giden bir aracın kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ters şeride dalması sonucunda, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İSTANBUL - Beylikdüzü'nde aşırı hızla gittiği iddia edilen sürücü, kayganlaşan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride daldı. 3 aracın karıştığı kazada biri ağır dört kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, yokuş yukarı yüksek hızla seyreden 06 DDU 526 plakalı otomobilin sürücü yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek karşı şeride daldı. Araç, önce 34 EKJ 905 plakalı otomobile, ardından takla atarak 34 FTH 778 plakalı arabaya önden çarptı. Yokuş aşağı inen 34 EKJ 905 plakalı otomobil ise çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrularak takla attı. Yaşanan kazada, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cadde kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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