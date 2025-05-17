Beylikdüzü'nde Tehlikeli Yolculuk: Gençlere Cezalar Kesildi

Beylikdüzü'nde Tehlikeli Yolculuk: Gençlere Cezalar Kesildi
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İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki aracın camından çıkan gençlerin tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı. Polis, sürücü ve yolculara toplam 6 bin 139 TL ceza kesti.

İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki aracın camından çıkan bir grup gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından araç sürüsü ile iki yolcuya toplam 6 bin 139 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü Kızılay Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç seyir halindeki aracın camından çıkarak yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 34 MEV 450 plakalı araç sürücüsü Ş.Y., araçta yolcu olan U.B ve H.Z.Y. tespit edildi. Polis ekipleri sürücülere ve yolculara, şahıslara trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer kurallara uymamak, saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak suçlarından toplam 6 bin 139 TL idari para cezası uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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