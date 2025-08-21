Beylikdüzü'nde Takla Atan Araç Kazası Güvenlik Kamerasında

Beylikdüzü'nde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, ardından ağaca çarparak takla attı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün 13.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde yaşandı. Bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek araçla orta refüje çıktı. Sonrasında araç, orta refüjde bulunan ağaca çarparak yol içinde takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

