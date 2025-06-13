Beylikdüzü'nde bir koca, karısını takip eden şahsı tekme tokat dövdü: O anlar kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre bir kadını takip eden şahıs kadının eşi tarafından dakikalarca dövüldü. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde de yürüyen bir kadın bir şahıs tarafından takip edildiğini düşünerek kocasını aradı. Olay yerine gelen kocası, şüpheli şahısla tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan koca şüpheli şahsı, "Sen kimi takip ediyorsun" diyerek dakikalarca dövdü. Dayak yiyen adam kanlar içinde kalırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, olay yerine gelen kocanın, karısını takip ettiği iddia edilen şahsı dakikalarca dövdüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL