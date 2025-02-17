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Beylikdüzü'nde Site Toplantısında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde Site Toplantısında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Beylikdüzü'nde bir site yönetim toplantısında çıkan kavga sonucunda 3 kişi silahla yaralandı. Olayın detayları güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı. Şüpheli Fatih Kiler gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde bir sitenin yönetim toplantısında çıkan dehşet anlarının kamera görüntüsü ortaya çıktı

İddiaya göre, bir sitenin sakinleri olağan site yönetim toplantısı için okulun konferans salonunda bir araya gelmişti. Toplantı esnasında tartışmaya başlayan bir grup site sakini arasında arbede çıkmıştı. Okulun bahçesine taşan kavgada Fatih Kiler isimli şahıs, Cahit Kiler, Mert Taşyaran ve Kenan Ülbeği silah ile yaralamıştı. Şüpheli Fatih Kiler silahıyla beraber yakalayarak gözaltına alınmıştı. Olayın detayları ve güvenlik kamerası ortaya çıktı. Saldırganın vurduğu bir kişinin babası olduğu ve yanlışlıkla yaraladığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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